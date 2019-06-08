Минтруд объявил о росте зарплат соцработников почти на треть

Заработная плата социальных работников с 2012 года выросла почти в три раза: с 12 тысяч до 34 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Минтруда России.

— По данным Росстата, средняя заработная плата социальных работников в I квартале 2019 года составила 34 296 рублей. В аналогичный период 2012 года она составляла 12 290 рублей. Таким образом, с 2012 года средняя заработная плата социальных работников выросла почти в три раза, — отмечают в министерстве.

Напомним, что 8 июня празднуется день социального работника, с чем всех сотрудников данной сферы поздравил глава Минтруда Максим Топилин.