ФСБ задержала депутата заксобрания Красноярского края

Депутат законодательного собрания Красноярского края Сергей Титов задержан в связи с подозрением в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

— Он задержан. Следствие ведёт Следственное управление Следственного комитета на транспорте. Ему инкриминируют мошенничество (ст. 159 УК РФ), — прокомментировали ситуацию агентству.

Сообщается, что депутата задержали сотрудники ФСБ. Официального заявление от правоохранителей пока не поступало. Однако, по данным источника, Титова подозревают в получении взятки.