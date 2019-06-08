Пользователи Сети оценили реакцию моряков РФ на сближение с крейсером США

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Пользователи Всемирной паутины прокомментировали реакцию российских моряков с военного корабля "Адмирал Виноградов" на сближение с ракетным крейсером США в Восточно-Китайском море.

Особое внимание у многих вызвал фрагмент видео, на котором российские моряки спокойно загорают на палубе своего эсминца, вяло реагируя на американский корабль, отмечает РИА "Новости".

— В то время как на военном корабле США, по-видимому, царит абсолютная паника, российские моряки загорают на вертолётной палубе своего эсминца, — пишет в "Твиттере" @patricksavalle.

— Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!делится мнением @flseniel.

CNN осветил сближение российского и американского военных кораблей излишне воинственно, создав при этом картину преднамеренного нападения со стороны России, тогда как загорающие в такой рискованной ситуации российские моряки явно свидетельствуют о том, что всё это было случайностью!заметил @HornedPoet.

Они охлаждаются на палубе в то время, как американская команда кричит, — рассказал @Leo_shane.

Ранее Лайф писал о публикации видео опасных манёвров крейсера США рядом с российским кораблём.

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