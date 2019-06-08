Учёные выявили причину синдрома беспокойных ног

Согласно их наблюдениям, состояние имеет отношение к бактериальной природе в организме человека.

Синдром беспокойных ног (RLS), который проявляется в форме почти непреодолимого желания двигать конечностями, трясти коленкой и так далее, может быть связан с ростом бактерий в тонкой кишке. Такую теорию выдвигают исследователи из Американской академии медицины сна, чью работу публикует Medicalxpress.

— Мы наблюдали чрезвычайно высокий уровень бактерий в тонкой кишке у всех участвовавших в исследовании людей с синдромом беспокойных ног. Изучение этой связи поможет открыть новые возможности для выявления, профилактики и лечения RLS и других нарушений сна, — пояснил ведущий автор работы Даниэль Джин Блум.

По утверждению учёного, ключевым фактором риска синдрома беспокойных ног является дефицит железа в организме.

Как отмечают медики, симптомы RLS усиливаются в периоды отдыха или бездействия, чаще всего "желание" подвигать конечностями возникает преимущественно вечером или ночью. Иногда это сопровождается болевыми ощущениями. В последнем случае синдром мешает нормальному сну. Человек часто просыпается из-за дискомфорта в ногах, появляется потребность походить, размяться.

Ранее Лайф писал, что дефицит железа является следствием регулярных физических упражнений у женщин.