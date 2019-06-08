Начальник тыла управления МВД Приамурья арестован

Следствие подозревает правоохранителя в злоупотреблении должностными полномочиями, что нанесло ущерб на сумму более 56 млн рублей.

Благовещенский городской суд постановил взять под стражу сроком на два месяца начальника тыла управления МВД России по Амурской области Михаила Робканова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Как уточнили в пресс-службе суда, решение об аресте было принято на основании данных следствия, что подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия и оказать давление на свидетелей по делу.

— Избрать в отношении подозреваемого Робканова М.Е. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 6 августа 2019 года, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отметим, как установили следователи, Робканов после выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией по государственному контракту по реконструкции и расширению административного здания МО МВД России "Октябрьский" в селе Екатеринославка Октябрьского района принял незаконное решение о проведении генеральным подрядчиком работ, не предусмотренных контрактом. После этого он приказал подчинённым не только принять не предусмотренные госконтрактом строительные работы, но и оплатить их. В то же время часть работ, предусмотренных госконтрактом, не была выполнена.

Таким образом, как сообщает следствие, УМВД России по Амурской области причинён ущерб на сумму более 56 миллионов рублей.

Как сообщал Лайф, ранее правоохранительные органы задержали депутата законодательного собрания Красноярского края Сергея Титова. Его подозревают в мошенничестве.