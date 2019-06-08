Останки двух замурованных в фундаменте жилого дома людей нашли в Татарстане

По предварительной информации, гибель наступила несколько десятков лет назад, причины смерти устанавливаются.

При реконструкции жилого дома в посёлке Элеваторная Гора в Набережных Челнах были найдены останки двух людей, замурованных в фундаменте здания. Отмечается, что останки были скелетированы на момент обнаружения. Следственные органы начали проверку по данному факту.

— Останки нашли новые владельцы дома при проведении работ по укреплению фундамента, поскольку по наружной стене строения пошли трещины. По предварительным данным, давность останков составляет несколько десятков лет. При этом, со слов старожилов, сам дом построен не менее 65 лет назад, — сообщает пресс-служба СУ СКР Татарстана.

Кости были отправлены на экспертизу, которая должна установить точное время и причину гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как писал Лайф, в конце мая в Москве обнаружили человеческий череп, который может принадлежать балерине Большого театра Ольге Дёминой, пропавшей ещё в 2014 году. Останки также были направлены на экспертизу.