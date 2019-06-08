США разочарованы отправкой турецких военных в Россию для обучения работе с С-400

Американская сторона напомнила, что Анкара не получит истребители F-35 в случае закупки ЗРС.

Отправка турецких военнослужащих в Россию для обучения работе с зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 разочаровала Вашингтон. Об этом заявила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд на брифинге в Пентагоне.

— США разочарованы, узнав, что Турция направила персонал в Россию для тренировки на системах С-400. С-400 несовместима с F-35. Мы чётко сообщили на всех уровнях, что Турция не получит F-35, если примет поставку систем С-400, — подчеркнула Лорд.

Как объяснила замминистра, Пентагон "не хочет, чтобы F-35 находились в непосредственной близости от С-400 в течение определённого периода времени из-за способности системы распознавать параметры" американского бомбардировщика.

Ранее СМИ сообщили о планах США прекратить обучать турецких лётчиков пилотированию истребителя F-35.