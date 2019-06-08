Роспотребнадзор рассказал, как пережить жару

В частности, специалисты советуют снизить физические нагрузки до минимума и внести изменения в рацион.

В связи с аномально жаркой погодой в ряде регионов страны Роспотребнадзор выпустил рекомендации о том, как пережить этот период без вреда для здоровья. Самый главный совет — как можно меньше времени проводить под открытым солнцем.

— При выходе на улицу рекомендуется надевать лёгкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками, — рекомендуют специалисты.

В жару также рекомендуется снизить физические нагрузки до минимума, отказаться от жирной пищи, заменить в своём рационе мясо на рыбу или морепродукты, а также уменьшить количество копчёных, жареных, и скоропортящихся продуктов. Также следует выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Это может быть вода, чай, минеральная вода, морс, молочно-кислые напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов или витаминизированные напитки. А вот от газированных и энергетических напитков, наоборот, необходимо отказаться. Для поддержания иммунитета в жару рекомендуется есть много фруктов и овощей.

Ещё один совет — перенести поездки на личном и общественном транспорте на утреннее или вечернее время. В течение дня по возможности необходимо принимать душ с прохладной водой. А вот купание на открытом воздухе специалисты рекомендуют только в специально отведённых и оборудованных для этого местах.

Ранее синоптики предупредили, что сегодня, 8 июня, температура воздуха прогреется до плюс 33 градусов.