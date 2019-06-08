Рейс Красноярск — Иркутск задержали из-за сбоя в электронике самолёта

Один из датчиков вышел из строя, но после перезагрузки всё начало работать в штатном режиме.

Самолёт авиакомпании Utair вылетел из Красноярска в Иркутск на час позже назначенного времени из-за сбоя в работе электроники на борту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

— Должен был вылететь в 09:05 (05:05 мск), но показало, что датчик неисправен, после перезагрузки всё заработало в штатном режиме, — уточнил собеседник агентства и добавил, что лайнер в итоге вылетел в 10:05 (06:05 мск).

Ранее сообщалось, что хирург Тюменской областной клинической больницы спас маленького ребёнка на борту самолёта, следовавшего рейсом из Антальи в Тюмень.