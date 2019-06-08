В исправительной колонии на Урале вспыхнул пожар

Четыре жилых корпуса и производственное здание охвачены пожаром в исправительной колонии Свердловской области. По предварительным данным, общая площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров.
— В посёлке Гари пожар в производственном ангаре перешёл на четыре жилых корпуса на площади две тысячи квадратных метров, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По предварительной информации, жертв и пострадавших при возгорании нет.
Причины пожара устанавливаются.
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