В исправительной колонии на Урале вспыхнул пожар

По данным МЧС, для борьбы с возгоранием к вылету готовится пожарный вертолёт Ми-8.

Четыре жилых корпуса и производственное здание охвачены пожаром в исправительной колонии Свердловской области. По предварительным данным, общая площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров.

— В посёлке Гари пожар в производственном ангаре перешёл на четыре жилых корпуса на площади две тысячи квадратных метров, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По предварительной информации, жертв и пострадавших при возгорании нет.

Причины пожара устанавливаются.