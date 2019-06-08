В Госдуме оценили передачу бывшего завода Порошенко в госсобственность России

На данный вопрос следует смотреть с точки зрения укрепления обороноспособности и развития Севастополя, считает Дмитрий Белик.

После передачи Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе, ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, в государственную собственность России предприятие выйдет на полную мощность. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

— С 2015 года объём выручки завода вырос в 15 раз, но для выхода на полную мощность необходима полноценная интеграция предприятия в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК), именно этого решения не хватало для прорывного развития, — сказал парламентарий РИА "Новости".

Он считает, что на вопрос передачи завода в госсобственность следует смотреть с точки зрения укрепления обороноспособности и развития Севастополя. По мнению Белика, период принадлежности Севморзавода Петру Порошенко — "это чёрная страница в истории предприятия, которую не просто перевернули, а вырвали и сожгли".

Депутат считает, что экс-президент Украины "захватил" завод без понимания реальных перспектив его развития и задач, которые могли бы на нём решаться.

Напомним, в 2015 году после присоединения Крыма к России предприятие было национализировано в пользу Севастополя. Согласно проекту указа президента РФ Владимира Путина, в течение 18 месяцев 100% акций минус одна акция Севморзавода будут переданы ОАК.