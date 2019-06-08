В Раде предложили судить бывших президентов за госизмену

Депутат уверен, что страна потеряла третий ядерный потенциал мира за "бумажку", которая мало что значит.

Бывших украинских президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучму стоит судить за то, что страна лишилась ядерного оружия. Так считает депутат Верховной рады Юрий Левченко. Парламентарий заявил, что страна лишилась ядерного арсенала взамен на гарантии безопасности, которые оказались пустыми.

— Тема Будапештского меморандума очень часто поднимается в нашем обществе, но не все понимают его значение. На самом деле тот документ имеет очень мало гарантий по отношению к Украине, их там почти нет. И, мне кажется, что уже на этом основании господ Кравчука и Кучму нужно судить за госизмену, — высказался Левченко в эфире телеканала Newsone.

Также Левченко добавил, что страна могла бы обратиться в Совбез ООН за помощью в случае нападения на неё. Однако сложивший свои полномочия другой украинский президент — Пётр Порошенко, заявляющий об агрессии со стороны России, — ни разу не инициировал эту процедуру.

Лайф ранее сообщал, что в отношении Петра Порошенко начали расследование в связи с заявлением бывшего заместителя главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Юрист обвинил Петра Порошенко в попытке узурпации власти.