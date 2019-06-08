Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Проводится доследственная проверка.

Три человека, включая ребёнка, стали жертвами автоаварии в Тогучинском районе на 86-м километре трассы К-19р Новосибирск — Юрга. По сообщениям пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, ещё один человек пострадал в результате столкновения двух иномарок.

По предварительным данным, столкнулись Nissan Qashqai и Toyota Premio. Погиб водитель первого автомобиля и два пассажира второго: женщина и 7-летний мальчик.

— Водитель второго автомобиля получил травмы, сейчас ему оказывают помощь медики, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал о смертельном ДТП в Татарстане, где также погиб ребёнок. Мальчик пересекал дорогу на велосипеде, когда его сбила легковушка. Страшный момент аварии попал на видео.