Глава немецкого концерна BASF призвал защитить проект "Северный поток — 2"

Мартин Брудермюллер напомнил, что российский газ дешевле и экологичнее альтернативного варианта — поставок американского СПГ.

Глава одного их крупнейших мировых концернов по производству химикатов, пластмасс и средств защиты растений — BASF — Мартин Брудермюллер выступил в защиту создания газопровода "Северный поток — 2". В интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung немецкий промышленник отметил, что благодаря этому проекту на европейском рынке появится больше конкурентоспособных энергоресурсов.

— Я не вижу ничего страшного в том, что американцы хотят увеличить поставки СПГ. При сжижении природного газа и последующем возвращении его в исходное газообразное состояние, однако, выделяется дополнительный CO 2 . К тому же американский СПГ попросту дороже российского природного газа, — отметил глава BASF.

Как считает Брудермюллер, европейцы не должны спокойно смотреть, как США пытаются решить судьбу европейских энергетических проектов. В то же время он выразил надежду, что Вашингтон не будет вводить санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". Ведь само партнёрство и сотрудничество европейских стран и России является исторически сложившейся данностью. Тем более что на протяжении последних десятилетий ЕС с полным доверием сотрудничает с "Газпромом".

— Когда в Европе становится холодно и необходимо много природного газа, именно русские открывают вентиль, — подчеркнул глава концерна.

Напомним, что проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода по Балтийскому морю от РФ до Германии. Предполагается, что газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год пройдёт через территориальные или исключительные экономические зоны Швеции, Финляндии и Дании. Последняя, впрочем, пока не дала разрешение на строительство.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее заявлял, что все разговоры о предполагаемой зависимости Европейского союза от России из-за газопровода "Северный поток — 2" не соответствуют действительности.