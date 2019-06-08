Названы самые популярные иномарки с пробегом в России

Наибольшее предпочтение автолюбители отдают Ford Focus, Toyota Corolla и Hyundai Solaris.

По итогам четырёх месяцев 2019 года россияне купили 1 175 600 подержанных автомобилей иностранного производства. По данным "Автостата", это на 4,5% выше результата годичной давности.

Как отмечают эксперты, россияне всё чаще отдают предпочтение иномаркам с пробегом. Так, сейчас доля таких авто на вторичном рынке в стране составляет уже 72,6%, тогда как годом ранее этот показатель был равен 71,5%.

Самыми популярными иномарками с пробегом в России остаются Ford Focus, Toyota Corolla, Hyundai Solaris, KIA Rio и Toyota Camry. Также в десятку попали Chevrolet Niva, Renault Logan, Opel Astra, Volkswagen Polo и Daewoo Nexia.

Ранее эксперты перечислили самые уязвимые для угона автомобили по версии страховщиков.