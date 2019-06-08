Следующее поколение внедорожников УАЗ получит технологии Aurus

Предполагается, что заимствованные у лимузинов премиум-класса особенности получит "Патриот-2020".

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что при производстве внедорожника нового поколения на заводе УАЗ будут применятся технологии Aurus.

— Технологии, использованные при разработке Aurus, будут использоваться в автомобилях среднего класса. Более того, они уже используются компанией УАЗ при разработке своего внедорожника следующего поколения, — рассказал Мантуров журналистам агентства RNS, отвечая на вопросы в рамках Петербургского международного экономического форума.

В автоконцерне Sollers, куда входит УАЗ, заявили, что речь идёт об электронных системах помощи водителю, а также о гибридной силовой установке.

Глава Sollers Вадим Швецов ранее сообщал, что новая модель "Патриота" является развитием давнего проекта 3170.