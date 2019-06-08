Лайф публикует видео с места пожара в исправительной колонии на Урале

По данным регионального управления МЧС, огонь охватил площадь примерно в две тысячи квадратных метров.

Лайф публикует кадры крупного пожара в ИК-8 в Свердловской области, где горит не менее четырёх строений. На ролике видно, что несколько пожарных машин стоят у въезда на территорию колонии. Также можно заметить нескольких мужчин на крыше одной из построек, которые пытаются тушить возгорание собственными силами. В то же время часть заключённых и сотрудников ИК выведены в безопасное место и наблюдают за происходящим со стороны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН, заключённых пока не эвакуировали из исправительного учреждения. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате возгорания нет.

— Принимаются все меры для тушения пожара, эвакуация не проводится. Подобные ситуации регулярно отрабатываются на тренировках, — сказал собеседник агентства, уточнив, что причина пожара пока не установлена.

Отметим, на произошедшее уже отреагировала и прокуратура. По факту происшествия организована проверка соблюдения требований противопожарной безопасности в исправительном учреждении.

— Уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Роман Глухов выехал в колонию для координации деятельности правоохранительных органов, — сообщил представитель ведомства.

Как сообщал Лайф, пожар в исправительной колонии в посёлке Гари в Свердловской области вспыхнул в производственном здании, но быстро перекинулся на соседние жилые корпуса.