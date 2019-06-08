Загитова показала отрывок из новой программы

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась в "Инстаграме" кадрами с тренировки, где она отрабатывает свою программу на новый сезон. Спортсменка выполнила под песню певицы Билли Айлиш Bad guy каскад, тройной лутц и тройной тулуп.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что 17-летняя фигуристка в новом сезоне будет катать показательную программу именно под этот хит.

Напомним, что в мае Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал рейтинг лучших фигуристок мира. Первое место досталось Алине Загитовой.

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