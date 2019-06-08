В Boeing признались, что откладывали решение проблем с 737 Max до 2020 года

Поиск решения ускорили лишь после того, как разбился первый 737 Max в Индонезии.

В американской корпорации Boeing сообщили, что существовал план по исправлению неработающей системы оповещения пилотов о неисправностях в самолёте 737 Max. Его должны были реализовать в 2020 году, рассказывает Associated Press.

Члены палаты представителей американского конгресса Питер ДеФацио из Орегона и Рик Ларсен отправили запрос в Boeing и в Федеральное авиационное управление США (FAA), где потребовали объяснений, почему корпорации потребовалось более года, чтобы сообщить о неполадках с системой. В Boeing ответили, что на основе обзора безопасности компания первоначально планировала исправить датчик в 2020 году, когда она хотела поставлять новую модель Max.

— Мы не смогли реализовать предупреждение AoA Disagree и предпринимаем шаги для решения этих проблем, чтобы они больше не возникали, — цитирует агентство пресс-секретаря Boeing Гордона Джондро.

Функция AoA предупреждает пилотов о возможных неверных показателях датчиков, измеряющих угол атаки самолёта относительно встречного воздуха.

Перед возвратом в эксплуатацию и на новых лайнерах установят стандартное оборудование. В начале марта газета The Wall Street Journal (WSJ) узнала, что компания Boeing знала о проблемах с системой оповещения пилотов о неисправности датчиков угла атаки в самолётах 737 Max за год до того, как в Индонезии потерпел крушение такой лайнер. При этом газета отмечала, что неизвестно, могла ли система предотвратить авиакатастрофу. В начале июня FAA заявила, что компания-подрядчик поставляла Boeing дефектные направляющие планки подкрылков.

Осенью прошлого года у берегов Индонезии рухнул Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air. В марте этого года упал такой же самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines. По всему миру были приостановлены полёты Boeing 737 Max.