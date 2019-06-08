Стала известна причина крупнейшего в истории Калифорнии пожара

Он начался в конце июля 2018 года. За два месяца площадь возгорания составила 185 тысяч гектаров.

Департамент лесного хозяйства Калифорнии заявил, что причиной крупнейшего пожара в штате стал осколок раскалённого металла, который упал на восприимчивую к воспламенению почву, или же искра, вылетевшая из-под кувалды, которой вбивали железобетонный кол. Об этом сообщает издание Mercury News.

Расследование экспертов показало, что огонь моментально распространился из-за низкой влажности, высокой температуры и сильного ветра. Отмечается, что пока обвинений против кого-либо не выдвинуто.

Напомним, пожар в штате случился в конце июля 2018 года. За два месяца площадь возгорания составила 185 тысяч гектаров. Огонь уничтожил 150 домов и около 280 построек. При тушении погиб один пожарный.

Ранее Лайф опубликовал видео с места пожара в исправительной колонии на Урале.