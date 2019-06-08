Пентагон дал Турции время на отказ от покупки С-400

Ожидается, что Анкара объявит о своём решении относительно российских ракетных комплексов до 31 июля.

И.о. министра обороны США Патрик Шэнахэн заявил, что Вашингтон полностью прекратит сотрудничество с Анкарой по программе F-35, если она не откажется от покупки российских С-400. По данным Reuters, глава Пентагона дал Турции время на принятие решения.

Также агентство сообщает, что США приостановят приём турецких лётчиков для обучения пилотированию бомбардировщиков F-35. Шэнахэн рассчитывает, что Анкара объявит своё решение по С-400 до 31 июля.

Ранее США выразили разочарование по поводу отправки турецких военнослужащих в Россию для обучения работе с российскими ракетными комплексами.