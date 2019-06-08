В Москве жестоко убит мастер спорта по борьбе, заступившийся за беременную

По предварительным данным, трое неизвестных забили спортсмена до смерти, а затем сбросили тело в находящийся неподалёку пруд.

Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства насильственной смерти мужчины, чьё тело было обнаружено в пруду на юго-западе Москвы. Как сообщает Пятый канал, убитым оказался мастер спорта по греко-римской борьбе 34-летний Сергей Чуев. По предварительным данным, он заступился за беременную женщину, к которой приставали трое неизвестных. Тогда бандиты переключили всё внимание на спортсмена.

По данным источника телеканала, преступники начали разом наносить мужчине множественные удары руками и ногами в область головы. Потерявший сознание спортсмен упал в воду, однако и после этого бандиты продолжали избиение, пока Чуев окончательно не ушёл под воду.

— Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений", — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Там добавили, что выясняются все обстоятельства преступления, ведутся поиски убийц мужчины.

Отметим, ранее в Подмосковье произошло похожее преступление, вызвавшее большой резонанс. Боец спецназа ГРУ Никита Белянкин увидел, как большая группа мужчин избивает двоих. Молодой человек вступился, однако толпа накинулась на спецназовца, в ходе чего Белянкин получил смертельное ножевое ранение.

По факту убийства спецназовца СКР возбудил уголовное дело. Как сообщал Лайф, на данный момент известно о задержании восьмерых подозреваемых в причастности к избиению и убийству Белянкина. Троих из них суд уже арестовал на два месяца.