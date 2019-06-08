Орешкин заявил о возможности создания единой валюты России и Белоруссии

Глава МЭР отметил, что соответствующий пункт записан в Союзном договоре. Проработкой вопроса занимаются представители центральных банков двух стран.

Россия и Белоруссия обсуждают возможность и целесообразность создания единой валюты в рамках Союзного договора. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с белорусским коллегой Дмитрием Крутым на полях ПМЭФ-2019.

— Вы говорили про единую валюту — да, этот пункт записан в Союзном договоре, поэтому это обсуждается, встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать, — уточнил министр.

Орешкин подчеркнул, что данный вопрос не будет решаться и обсуждаться на правительственном уровне. Как пояснил глава МЭР, вопрос создания единых валют находится именно в компетенции центральных банков двух стран.

В свою очередь министр торговли Белоруссии указал на пункт Союзного договора, который гласит, что единая валюта возможна в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала формат Союзного государства РФ и Белоруссии оправдавшим себя.