Бывший муж осуждённой в США россиянки предложил ей совместную опеку над детьми

Брайан Мобли, бывший муж осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой, предложил ей совместную опеку над детьми.
— Я предложил Богдане предоставить совместную опеку, и я по-прежнему предлагаю это, — передаёт РИА "Новости" его слова.
Мужчина отметил, что никогда не хотел изолировать детей от матери, и считает, что в их жизни должны присутствовать оба родителя.
Напомним, ранее суд в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения за вымогательство, похищение и вывоз собственных детей за пределы США.
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