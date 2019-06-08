Бывший муж осуждённой в США россиянки предложил ей совместную опеку над детьми

Мужчина подчеркнул, что никогда не хотел и не будет изолировать детей от матери.

Брайан Мобли, бывший муж осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой, предложил ей совместную опеку над детьми.

— Я предложил Богдане предоставить совместную опеку, и я по-прежнему предлагаю это, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Мужчина отметил, что никогда не хотел изолировать детей от матери, и считает, что в их жизни должны присутствовать оба родителя.

Напомним, ранее суд в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения за вымогательство, похищение и вывоз собственных детей за пределы США.