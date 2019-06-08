Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Алеппо

Первыми её получили женщины. Многие из них пришли на пункт выдачи продовольствия с детьми.

Жители района Хальвания в сирийском Алеппо, где шли ожесточённые боевые действия, получили гуманитарную помощь из рук российских военнослужащих. В наборы вошли продукты первой необходимости, рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Максим Штанько.

— Очень важна гуманитарная акция из-за того, что очень бедный район после военных действий, — цитирует Штанько агентство "Интерфакс".

По его словам, в продуктовом наборе — рис, мука, сахар, тушёнка, чай и хлеб.

Гумпомощь уже раздавали в других района Алеппо в конце мая. А ранее её получили жители пригорода Дамаска — города Мисраба.