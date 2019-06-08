В Москве налётчики на Audi отобрали у четырёх человек 12 миллионов

Злоумышленники были вооружены газовым баллончиком и пистолетом, из которого произвели несколько выстрелов в воздух.

Неизвестные на автомобиле Audi сбили в центре столицы четверых и, угрожая оружием, похитили у них 12 млн рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

— Трое неизвестных похитили сумку, в которой находились денежные средства в сумме около 12 млн рублей, принадлежащие компании, занимающейся торговлей табачной продукцией, — уточнил представитель управления.

По его словам, нападение произошло на улице Скотопрогонной. Злоумышленники были вооружены пистолетом и газовым баллончиком. Чтобы запугать жертв, они произвели из оружия несколько выстрелов. Один из пострадавших доставлен в больницу. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также многочисленные ушибы.

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