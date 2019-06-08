ФСБ показала видео задержания депутата Заксобрания Красноярского края

Региональный парламентарий получал деньги частями в период с мая прошлого года по июнь нынешнего.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края стал фигурантом дела о мошенничестве в крупном размере. Следственный комитет России сообщает, что мужчина обратился к директору организации, чьё предприятие обеспечивает тепловой энергией население, и выманил у него 4 миллиона рублей в обмен на субсидии со стороны государства, которые он якобы мог организовать.

— Он сообщил директору о якобы имеющихся у него полномочиях, используя которые он сможет способствовать принятию органами власти решений о завышении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, для этой коммерческой организации, что в дальнейшем позволит получить субсидию в большем размере, нежели понесённые затраты, — приводит СК РФ предварительные данные следствия.

Депутат не имел полномочий, о которых рассказывал руководителю организации. Теперь он задержан и находится под стражей.

Видео, обнародованное ФСБ и СК, свидетельствует, что депутата задержали посреди улицы. Сотрудники спецслужбы поджидали его в автомобиле.

В конце мая Лайф сообщал, что гендиректора горнодобывающего предприятия в Забайкалье задержали за взятку.