Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

В ближайшие два дня температура воздухе в регионе будет превышать норму на 7-8 градусов.

В Москве и Московской области в связи с аномально жаркой погодой объявлен оранжевый уровень опасности на 8 и 9 июня. Предупреждение размещено на сайте Гидрометцентра России.

— Степень интенсивности опасных явлений: "оранжевый" — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — говорится в сообщении метеослужбы.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен также во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях. В столице, а также в данных регионах России температура воздуха превысит норму на семь-восемь градусов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как пережить аномальную жару без вреда для здоровья.