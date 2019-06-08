Глава Якутии рассказал анекдот про самый "вотсапированный" регион в России

По данным Айсена Николаева, практически каждый якутский житель пользуется популярным мессенджером WhatsАpp.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что возглавляемый им регион на сегодняшний день самый "вотсапированный" в России. Такое заявление руководитель региона сделал во время выступления на Петербургском экономическом форуме на секции "Данные на службе государства и общества: траектории будущего". Айсен Николаев также рассказал анекдот в тему.

— У нас "вотсапированность" где-то порядка 99%. Есть хороший анекдот. У бабушки в деревне далёкой спрашивают: "У вас Интернет есть? Пришла проверка из Москвы, проверяют, как у нас цифровизация". Бабушка говорит: "Нет, Интернета нет, ничего нет. WhatsАpp есть", — сказал глава Якутии.

Напомним, в Санкт-Петербурге сегодня проходит третий день Петербургского международного экономического форума. Ранее Лайф сообщал, что главной темой второго дня, где прошла встреча президента России с иностранными инвесторами, стало участие представителей зарубежного бизнеса в нацпроектах.