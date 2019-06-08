Силуанов назвал несправедливой идею "Роснефти" о компенсации от ОПЕК+

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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей

По мнению первого вице-премьера, если бы российские нефтяники не вошли в сделку, цена на нефть сократилась бы до $40 за баррель.

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов назвал несправедливыми заявления "Роснефти" о возможной компенсации в случае потерь от сделки ОПЕК+. Он считает, что российские нефтяники только выиграли от этой сделки.

Если бы мы не вошли в сделку, цена [на нефть], возможно, сократилась бы до $40 за баррель, а сначала, может быть, и меньше, — сказал Силуанов на ПМЭФ.

Он также отметил, что, даже при наращивании объёмов нефти на рынке, российские нефтяники не получили бы столько, сколько они заработали за этот и прошлый годы.

Ранее Лайф сообщал, что Силуанов призвал не уделять повышенного внимания делу Калви.

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