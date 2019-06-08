Пожар в колонии на Урале ликвидирован

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар на территории исправительной колонии в посёлке Гари Свердловской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка ФСИН Александр Левченко.
— Пожар ликвидирован. Пострадал от огня один отряд, где проживают осуждённые, производственные помещения. Идёт проливка и разборка конструкций, — цитирует его РИА "Новости".
По его словам, этапирования заключённых в другие исправительные учреждения не требуется. Предварительно, причиной пожара стала сухая и ветреная погода.
Ранее Лайф публиковал видео с места пожара в исправительной колонии № 8.
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