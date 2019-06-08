Додон предупредил жителей страны о возможных провокациях на митингах

Президент заявил, что ему известно об указаниях правоохранителям не препятствовать действиям провокаторов.

Президент Молдавии Игорь Додон обратился к согражданам с предупреждением, что в стране планируются массовые акции протеста. Глава государства уверен, что активисты пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

— Хочу обратиться к гражданам. Оставайтесь дома, не поддавайтесь на провокации. Я знаю, что вас призывают выйти на протесты, но в ваших рядах будут провокаторы, — заявил президент на пресс-конференции.

Отдельно президент обратился к сотрудникам правоохранительных органов и силовых ведомств.

— Знайте, что ситуация в стране изменится и вам придётся отвечать за эти преступления... Не думайте, что вас заберут с собой, когда кто-то будет бежать из страны, — высказался Додон.

В феврале этого года партия социалистов одержала победу на парламентских выборах в Молдавии, её неформальным лидером является Игорь Додон. Однако правительство контролируется проевропейской Демократической партией Молдавии.