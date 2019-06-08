Путин поздравил победителей конкурса "Моя страна — моя Россия"

Глава государства отметил, что проекты всех участников конкурса продемонстрировали большой неисчерпаемый потенциал молодого поколения.

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес всех участников и прежде всего победителей Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия". В документе, размещённом на официальном сайте Кремля, говорится, что форум-конкурс показал себя как востребованная площадка для привлечения молодёжи к решению актуальных задач по развитию страны. А сами молодые люди продемонстрировали свой неисчерпаемый созидательный потенциал.

— Отмечу, что представленные в ходе конкурса инициативы наглядно демонстрируют большой, поистине неисчерпаемый созидательный потенциал нашей молодёжи. Чувствуется, что участников искренне волнует будущее родного края, своих городов и посёлков, что они стремятся внести личный вклад в их подъём и процветание, не остаются в стороне от дел, — говорится в телеграмме.

Владимир Путин отметил, что все участники конкурса предлагали интересные подходы в решении вопросов из совершенно разнообразных сфер: cовершенствование инфраструктуры, создание комфортных условий для жизни, учёбы и работы, благоустройство территорий, сохранение их колорита, исторических и культурных традиций.

В конце своего поздравления президент России подытожил, что энергия и активная жизненная и гражданская позиция позволят участникам конкурса добиться успехов и осуществить все намеченные ими планы.

Как сообщал Лайф, в рамках проходящего Петербургского международного экономического форума выступили победители и наставники другого конкурса — "Лидеры России". Будущие и действующие управленцы обсудили вопросы лидерства в экономике в быстро меняющемся мире.