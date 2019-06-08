Эрдоган стал свидетелем на свадьбе полузащитника "Арсенала"

29

Турецкий лидер произнёс напутственную речь и пожелал молодожёнам долгой совместной жизни.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своей супругой побывал на церемонии бракосочетания полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озиля. Соответствующая видеозапись появилась в "Твиттере".

Отмечается, что торжество прошло в Стамбуле. Турецкий лидер произнёс напутственную речь и пожелал молодожёнам долгой совместной жизни.

Эрдогана и Озиля связывают давние дружеские отношения. В прошлом году эта дружба вышла боком футболисту. Спортсмен подарил президенту футболку "Арсенала" со своим автографом, после чего в штабе сборной Германии засомневались в необходимости включать игрока в заявку на чемпионат мира. После ЧМ-2018 Озиль объявил об уходе из сборной.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×