Эрдоган стал свидетелем на свадьбе полузащитника "Арсенала"

Mesut Özil - Amine Gülşe çifti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan şahitliğinde evlendi. pic.twitter.com/dv3fuQtO4F— Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) 7 июня 2019 г.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своей супругой побывал на церемонии бракосочетания полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озиля. Соответствующая видеозапись появилась в "Твиттере".
Отмечается, что торжество прошло в Стамбуле. Турецкий лидер произнёс напутственную речь и пожелал молодожёнам долгой совместной жизни.
Эрдогана и Озиля связывают давние дружеские отношения. В прошлом году эта дружба вышла боком футболисту. Спортсмен подарил президенту футболку "Арсенала" со своим автографом, после чего в штабе сборной Германии засомневались в необходимости включать игрока в заявку на чемпионат мира. После ЧМ-2018 Озиль объявил об уходе из сборной.
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