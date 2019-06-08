В Донбассе трактористы подорвались на взрывном устройстве посреди поля

Мужчины выбрались из горящего трактора, их доставили в хирургическое отделение.

Два жителя Донбасса, занимающиеся распашкой поля, получили множественные ранения, когда трактор задел неустановленное взрывное устройство. Инцидент произошёл в контролируемом киевскими властями районе Луганской области, и о нём сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко на странице в "Фейсбуке".

По его словам, трактористы работали на поле между Попасной и селом Новозвановка. Это жители села Троицкое 1993 и 1971 года рождения. Они получили осколочные ранения рук и ног. У одного также контузия.

Как видно на фото с места ЧП, трактор полностью выгорел.

В апреле Лайф сообщал, что грузовик, который перевозил снаряды ВСУ, подорвался на установленной украинскими силовиками мине. ЧП произошло в районе подконтрольного Киеву посёлка Водяное.