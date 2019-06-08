Два человека пострадали при жёсткой посадке частного самолёта на Кубани

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В результате жёсткой посадки частного легкомоторного самолёта в районе хутора Фортштадт Краснодарского края пострадал пилот и пассажир. О происшествии сообщили Лайфу в пресс-службе Южного Следственного управления на транспорте СК России.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/chpnovokubansk" target="_blank"><ins>ЧП| НОВОКУБАНСК</ins></a></p>

Оба пострадавших с различными травмами были доставлены в центральную больницу Новокубанского района. Причины ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что рейс Красноярск — Иркутск авиакомпании UTair задержали из-за сбоя в работе электроники на борту.

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