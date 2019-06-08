Кудрин назвал три шага к уничтожению "триллионной" коррупции в России

Глава Счётной палаты уверен, что таким образом можно предотвратить 50% подобных преступлений.

Для борьбы с "триллионной" коррупцией в России необходимо предпринять три шага на пути к открытости органов государственной власти. Об этом заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019.

— Если введём лучшие практики, которые используются в мире, по открытости органов власти, то минимум на 50% мы с коррупцией справимся. С той самой жестокой, тайной, миллиардной, триллионной коррупцией, — считает Кудрин.

Во-первых, по мнению главы Счётной палаты, следует обеспечить полноту и достоверность ведомственных баз данных. Во-вторых, выставлять все законопроекты на дискуссию и писать их на понятном языке. И третий шаг — открытый диалог.

Ранее Алексей Кудрин назвал угрозы для мировой экономики.