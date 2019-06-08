Москалькова выразила готовность подключиться к делу журналиста "Медузы"

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Татьяна Москалькова. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Любимов Андрей

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова готова подключиться к делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на её пресс-службу.

— В случае, если поступит обращение от него или его адвоката, то уполномоченный будет обращаться в соответствующие органы, — заявили в аппарате омбудсмена.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве. По данным МВД, у него нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Сотрудники столичного главка МВД проверяют информацию о связи задержанного журналиста "Медузы" и наркогруппировки.

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