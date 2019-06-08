На ПМЭФ-2019 заключили рекордное количество соглашений

Из них не представляют коммерческой тайны 650 сделок на общую сумму 3,1 трлн рублей.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в этом году проходил с 6 по 8 июня, было заключено рекордное количество контрактов. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.

— В текущем году было заключено рекордное количество соглашений, из них не составляющих коммерческую тайну — 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей, — отметил он.

Кобяков уточнил, что самой крупной делегацией на нынешнем форуме стала китайская, вторая по численности — американская делегация, в составе которой в Санкт-Петербург приехало 520 человек.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин показал снимки ПМЭФ-2019 из космоса.