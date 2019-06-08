Колосков прокомментировал возможность непопадания России в новую Лигу чемпионов

Почётный президент Российского футбольного союза допустил, что отечественные клубы и вправду могут остаться без мест в европейском чемпионате.

Слова представителя испанской Примеры Даниэля Серехидо о том, что российские футбольные клубы могут не попасть в новую Лигу чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), похожи на правду. Такое мнение высказал почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

— Если испанец говорит, что такое возможно, значит, так и есть. Но не думаю, что это коснётся всех наших команд. Всё-таки в России есть три-четыре клуба, у которых стабильное финансирование на уровне европейских лиг, заслуги, регалии, — цитирует экс-главу РФС "Спорт-Экспресс".

Вячеслав Колосков подчеркнул, что на данный момент в исполкоме УЕФА нет российских представителей для защиты интересов отечественного клубного футбола. В тоже время бывший глава РФС добавил, что интересы страны могут защитить глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин и президент ЦСКА Евгений Гинер, которые состоят в Ассоциации европейских футбольных клубов. Кроме того, авторитетом у УЕФА полльзуется гендиректор РФС Александр Алаев.

— Всё делается в интересах ведущих клубов, а не национальных лиг. А в исполкоме РФС должны заниматься не вопросами расширения РПЛ и лимитом, а конкретными делами, связанными с защитой интересов наших клубов на европейской арене. Если Россию оттуда отрежут, то от нас ничего не останется. Очень много зависит от активности наших руководителей клубов и федераций, — сказал Колосков.

Как сообщал Лайф, по словам официального представителя чемпионата Испании в России Даниэля Серехидо, российские клубы могут лишиться места в розыгрыше футбольной Лиги чемпионов, если УЕФА изменит формат турнира.