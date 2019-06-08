Адвокат Голунова: врачи подозревают у журналиста сотрясение мозга и переломы

Вместо госпитализации, на которой настаивают врачи, его подзащитного отправят в Никольский суд.

У задержанного накануне корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга и перелом рёбер. Такой предварительный диагноз поставили сразу две бригады скорой помощи, сообщил Mash адвокат Голунова Дмитрий Джулай.

— Две бригады скорой помощи поставили ему диагноз — подозрение на сотрясение головного мозга, подозрение на перелом двух рёбер, множественные ушибы и подозрение на гематомы в затылочной части головы. Несмотря на мнение врачей двух бригад скорой помощи и требование его госпитализировать, мы сейчас, вместо того чтобы ехать в больницу, где ему окажут медицинскую помощь, едем в Никольский суд, — сказал юрист.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве. По данным МВД, у него нашли наркотик мефедрон, наркотики также были найдены при обыске в его квартире. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Позднее журналисту "Медузы" предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков.