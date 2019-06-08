Пушилин заявил, что при Зеленском выросло количество обстрелов

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Денис Пушилин. Фото © Flickr / Совет Федерации

Политик уверен, что определённым кругам на Украине выгодно продолжение конфликта на востоке страны, иначе сторонники перемирия не подвергались бы критике.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что после прихода к власти нового президента Украины Владимира Зеленского количество обстрелов в Донбассе возросло по сравнению со временем президентства Петра Порошенко.

Пушилин уверен, что Зеленский не отдаёт приказ на прекращение огня, потому что у него слабый авторитет среди украинских боевиков и его позиция президента мало на что влияет.

Его оправдания — мы тоже слышали совсем недавно — опять переворачивают всё с ног на голову, опять якобы Россия потеряла контроль над вооружёнными подразделениями. Это бессильная попытка оправдать преступления как раз вооружённых формирований Украины, — сказал Пушилин в интервью РИА "Новости" на Петербургском международном экономическом форуме.

Бывший президент Украины Леонид Кучма предложил объявить в Донбассе перемирие на время сбора урожая и не отвечать на обстрелы. Против идеи Кучмы выступили спикер Верховной рады Андрей Парубий, а также глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

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