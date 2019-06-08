Журналиста Голунова госпитализировали

Перед этим сразу две бригады скорой помощи предварительно диагностировали у него подозрение на сотрясение головного мозга и перелом двух рёбер.

Представители столичной полиции сообщили, что обратившийся с жалобами на состояние здоровья задержанный корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов госпитализирован в одну из местных больниц. Там он должен будет пройти полноценное медицинское обследование для подтверждения наличия или отсутствия ранее установленного предварительного диагноза — сотрясение головного мозга и перелом двух рёбер.

— Задержанный по подозрению в совершении преступления "Покушение на сбыт наркотических веществ" обратился с жалобами на плохое самочувствие. Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве. По данным МВД, у него нашли наркотик мефедрон, наркотики также были найдены при обыске в его квартире. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Позднее журналисту "Медузы" предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков.