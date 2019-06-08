В Калининграде умер жестоко избитый у бара мужчина

Житель Калининграда Сергей Шурков умер в реанимации спустя 12 дней после жестокого избиения возле одного из местных баров. По данным телеканала "Каскад ТВ", 35-летний мужчина скончался утром 5 июня.
Сейчас правоохранительные органы рассматривают вопрос о переквалификации уголовного дела со статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека" на более тяжкую.
Напомним, драка произошла в ночь на 25 мая возле бара на улице Краснопрудной. Вычислить злоумышленника помогла запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как он сбивает с ног Шуркова, а затем продолжает наносить удары по голове лежащего. Нападавший вскоре был задержан, а за жизнь жертвы почти две недели боролись врачи.
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