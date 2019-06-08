В Москве в связи с аномальной жарой вывели на улицы всю поливомоечную технику

Ранее Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень опасности в столичном регионе на 9 июня.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в связи с аномальной жарой вся поливомоечная техника столицы выведена на улицы Москвы.

— Вся имеющаяся в городе техника выведена на улицы для полива дорог и аэрации воздуха, — передаёт АГН "Москва" его слова.

Бироков отметил, что из-за аномальных погодных условий дороги столицы поливаются каждые два часа. Кроме того, коммунальные и дорожные службы приняли дополнительные меры по уходу за зелёными насаждениями.

Напомним, синоптики обещали на 9 июня жару до плюс 33 градусов. Ранее Роспотребнадзор рассказал, как пережить жару.