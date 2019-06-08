Австралиец купил особняк в Италии за один евро

Из города с такой дешёвой недвижимостью открывается панорамный вид с вулканом Этна на горизонте.

32-летний Марк Копун, медицинский работник из австралийского города Аделаида, приобрёл историческое здание в городке Муссомелли на Сицилии. Как он сам рассказал изданию News.com.au, особняк обошёлся ему в цену чашки эспрессо — один евро.

— Мой друг позвонил мне несколько месяцев назад с этой удивительной, невероятной новостью, которую он увидел в Интернете. В Муссомели раздавали так много зданий практически бесплатно, я просто не мог ждать. Я связался с ратушей и прыгнул на первый самолёт на Сицилию, — рассказывает Копун.

По данным на конец 2017 года, в городе Муссомели проживает менее 11 тысяч жителей, а из-за оттока молодёжи в крупные города с каждым годом населённый пункт пустеет.

Как писал ранее Лайф, власти города выставили на продажу не менее 500 домов на рынок за 1 евро. Пока только на 100 зданий нашлись покупатели. Однако "подводным камнем" сделки станет то, что новому владельцу недвижимости необходимо провести ремонт в здании.

Копуну достался трёхэтажный особняк в лабиринте улочек исторического центра. Ему повезло, потому что здание сохранилось лучше других, которые выставлены на продажу. Большую часть ремонта мужчина собирается провести самостоятельно.

Всего на ремонтные работы в здании середины XVIII века мужчина собирается потратить не более 20 тысяч евро. Среди них будет покраска стен, замена окон и ремонт ванных комнат. Так что за 20 001 евро мужчина получит 200 квадратов жилых помещений с выходом на две улицы, несколько балконов, гараж и прекрасный вид из окна.