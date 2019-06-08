Минздрав сообщил о снижении смертности мужчин

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что в стране стали реже умирать мужчины трудоспособного возраста. О причинах положительной динамики он рассказал на сессии "Демография как фактор глобальной тенденции" на ПМЭФ.
— Смертность мужчин трудоспособного возраста в нашей стране с 2012 года сократилась примерно на 18%, — уточнил Салагай.
Среди причин ранней смерти замглавы Минздрава назвал болезни, связанные с курением и употреблением спиртного. Одновременно со снижением смертности, по словам Салагая, в стране сократилось и потребление алкоголя: с 18 литров на душу населения в 2011 году до 9,3 литра — в 2018-м.
Ранее Минздрав назвал пугающие цифры смертности от табака в России.
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