Минздрав сообщил о снижении смертности мужчин

Одновременно с этим сократилось и потребление алкоголя — с 18 литров на душу населения до 9,3 литра за последние семь лет.

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что в стране стали реже умирать мужчины трудоспособного возраста. О причинах положительной динамики он рассказал на сессии "Демография как фактор глобальной тенденции" на ПМЭФ.

— Смертность мужчин трудоспособного возраста в нашей стране с 2012 года сократилась примерно на 18%, — уточнил Салагай.

Среди причин ранней смерти замглавы Минздрава назвал болезни, связанные с курением и употреблением спиртного. Одновременно со снижением смертности, по словам Салагая, в стране сократилось и потребление алкоголя: с 18 литров на душу населения в 2011 году до 9,3 литра — в 2018-м.

Ранее Минздрав назвал пугающие цифры смертности от табака в России.