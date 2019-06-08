Трамп запретил посольствам в США вывешивать ЛГБТ-флаги

При этом внутри дипмиссий и на внешних стенах размещать символику секс-меньшинств разрешено.

Администрация президента США Дональда Трампа не разрешила посольствам вывешивать радужные флаги в июне во время празднования Месяца гордости ЛГБТ. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным телеканала, среди стран, направивших запросы на размещение ЛГБТ-флагов на дипмиссиях в Штатах, — Израиль, Бразилия, Германия и Латвия. Все просьбы были отклонены. Согласно ответу Белого дома, посольствам запрещено вывешивать стяги ЛГБТ на флагштоки, но внутри дипмиссий и на внешних стенах это делать можно.

Месяц гордости ЛГБТ ежегодно празднуется в ряде стран в июне. Он включает в себя парады, пикники, вечеринки, семинары и концерты.

Ранее ЛГБТ-пропаганду в США нашли на стаканчиках Starbucks.