Трансфер Азара вошёл в десятку самых дорогих за всю историю

Футболист подписал пятилетний контракт с "Реалом". В качестве игрока "королевского клуба" бельгиец будет представлен 13 июня.

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар стал восьмым самым дорогостоящим футболистом за всю историю футбола. Об этом сообщает "Советский спорт".

По данным Transfermarkt, испанский клуб приобрел бельгийца у лондонского "Челси"за 100 миллионов евро. СМИ сообщают, что сумма с учётом бонусов может возрасти до 130 миллионов евро.

Напомним, контракт Азара с мадридским "Реалом" подписан на пять лет. В качестве игрока "королевского клуба" полузащитник будет представлен 13 июня.