РАПСИ покажет онлайн избрание меры пресечения журналисту Голунову

Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) будет проводить онлайн-трансляцию избрания меры пресечения журналисту "Медузы" Ивану Голунову из Никулинского суда Москвы. Об этом сообщает РАПСИ.
Ранее стало известно, что задержанный корреспондент "Медузы" госпитализирован в одну из столичных больниц. Там Голунов должен будет пройти полноценное медицинское обследование для подтверждения наличия или отсутствия ранее установленного предварительного диагноза — сотрясение головного мозга и перелом двух рёбер.
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