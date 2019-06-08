РАПСИ покажет онлайн избрание меры пресечения журналисту Голунову

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Фото © Facebook / Иван Голунов

Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) будет проводить онлайн-трансляцию избрания меры пресечения журналисту "Медузы" Ивану Голунову из Никулинского суда Москвы. Об этом сообщает РАПСИ.

Ранее стало известно, что задержанный корреспондент "Медузы" госпитализирован в одну из столичных больниц. Там Голунов должен будет пройти полноценное медицинское обследование для подтверждения наличия или отсутствия ранее установленного предварительного диагноза — сотрясение головного мозга и перелом двух рёбер.

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